2 bin 50 rakımda görev yapan Mehmetçik, bayrama vatan savunmasında girdi

Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Irak sınırındaki 2 bin 50 rakımlı Gürvil Üs Bölgesi ile Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, Kurban Bayramı'na vatan savunmasında girdi. Mehmetçik, 'Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikeye ve düşman hava unsurlarına karşı korumak için 7/24 görev başındayız' mesajı verdi.

Uludere ilçesinde Irak sınırının sıfır noktasında Gürvil Üs Bölgesi ile Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü düşman hava unsurlarını tespit etmek için 7 gün 24 saat vatan savunması yapıyor. Kurban Bayramı'na görev başında giren Mehmetçik, komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Kıta Komutanı, bayramlaşma konuşmasında; "Ailelerimiz ve sevdiklerimizden uzakta olabiliriz. Ama bizlerin burada olmasıyla onlar daha nice bayramları huzur içinde yaşayacaklar" ifadelerini kullandı. Ardından, komutanlar, görev başındaki Mehmetçiği aileleriyle görüntülü görüştürüp bayramlaşmalarını sağladı.

'BU ÖNEMLİ GÖREVİ İCRA ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ'

228 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanı, 7 gün 24 saat boyunca görev yaptıklarını belirterek, "228 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı olarak görevimiz, hudut bölgesinde izleme ve kontrol amacıyla tespit ettiği iz ve elektronik karıştırma bilgilerini, bağlı olduğu operasyon merkezlerine aktarmaktır. Her türlü hava şartlarında 7/24 bu önemli görevi icra etmekten onur duyuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, milletimizin bayramını kutluyorum" dedi.

'HER KOŞULDA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görev başındaki Mehmetçik de, "Hudut bölgesinde, sınırın sıfır noktasında vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikeye ve düşman hava unsurlarına karşı korumak için 7/24 esasına dayanarak her koşulda görevimizi yerine getiriyoruz" mesajını verdi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-07-20 10:01:30



