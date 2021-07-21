Köydeki tüm kurbanlar cami avlusunda kesilip her eve eşit dağıtılıyor

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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı köylerde, yıllardır süren gelenekle köy meydanlarında cami bahçelerinde kesilen kurban etleri 'kurban kesen kesmeyen, zengin, fakir' ayrımı yapılmadan her eve eşit dağıtılıyor.

Uludere'ye bağlı İnceler köyünde bayramda, sabah namazının ardından cami bahçesine getirilen kurbanlar, köylüler tarafından kesilip, parçalanan etleri tartıda eşit şekilde pay edip poşetlendi. Daha sonra da köyün bütün evlerine etler dağıtıldı. Köyde birlik ve beraberliğin sağlanması, her eve kurban eti girmesi amacıyla devam ettirilen gelenekle güzel bir dayanışma örneği sergileniyor.

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