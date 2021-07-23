Şırnak'taki doğal göl, doğaseverlerin akınına uğradı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki doğal göl, Kurban Bayramı'nda vatandaşların akınına uğradı. Havaların ısınmasıyla beraber Şırnaklılar serin yaylalarda rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan dev sönmüş volkan gölüne vatandaşlar Kurban Bayramını piknik yaparak geçirdi. Beytüşşebap ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'ndaki Çalyan Gölü'ne ülkenin dört bir yanından gelen doğaseverler, aileleriyle beraber göl etrafında çadır kurup piknik yaptı. 3 bin rakımlı yaylada kar sularından beslenen buz gibi göle her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları eğitimlerine burada devam ediyor. Şırnak'ı temsil etmek amacıyla katıldıkları yarışlarda dereceler elde eden sporcular bu yıl kuraklık etkisiyle Habur Çayı'nda su kalmayınca göl başında rafting yaparak hem antrenman yaptı hem de göl kenarında bulunan vatandaşları bota bindirerek güzel bir bayram geçirtti.

Ailesiyle beraber piknik için göle gelen Dılgeş Aslan, her yıl bayramlarını burada kutladıklarını söyleyerek, 'Konumu itibariyle çok güzel bir yerde olan doğal göle birçok vatandaş geliyor. Biz de her yıl burada piknik yapıyoruz. Muhteşem doğası ve havası bizi buraya çekiyor. Her yerden vatandaşlar geliyor. Şansımıza bugün sporcular geldi. Sporcularla beraber ilk defa rafting yaptık. Kato rafting sporcularına destek verilmeli, hepsi çok başarılı sporcular. Beytüşşebap’ta ilk defa böyle bir kulüp her alanda tanıtımımızı yapıyor, çok teşekkür ederim'' dedi.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gükçe ise, ''Van, Hakkari ve Şırnak sınırları içinde bulunan dev sönmüş volkan gölünde her yıl antrenman yapıyoruz. Bu yıl birçok etkinlik yaptık. Yapmaya devam edeceğiz, sporcularımızı bu gölde eğitiyoruz. Gelen vatandaşları da botla dolaştırıyoruz. Güzel vakit geçiriyorlar herkesi bu güzel yerlere davet ediyorum. Son olarak ekipman eksikliğimiz var inşallah yetkililerimiz bize bu anlamda destek verir'' diye konuştu.

Buz gibi suda yüzen çocuklar ise gün boyunca hem rafting yaptı hem de kar sularından beslenen gölde yüzmenin tadını çıkardı.

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