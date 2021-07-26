Şırnak’ta terör bitti, vatandaşlar serinlemek için vadilere akın etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta terör bitti, vatandaşlar serinlemek için vadilere akın etti

İHA

Şırnak’ta terör bitti, vatandaşlar serinlemek için vadilere akın etti

Şırnak’ta güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ile birlikte vatandaşlar serinlemek için yıllarca gidilemeyen vadilere akın etti. Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar derelere, vadilere, koylara giderek doyasıya yüzüp serinledi. Sağlanan huzur ile birlikte yüksek dağlarda eriyerek derelere akan buz gibi kar sularında serinleyenlerin oluşturduğu görüntüler vatandaşlara huzur verdi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkisiyle derelere akın edenler gün boyu Kato Dağı manzaralı yüzmenin keyfini yaşıyor. İlçeye bağlı Aşağıdere köyü Cintaşı mevkiindeki vadideki buz gibi Habur Çayında yüzen gençler sıcaklardan kurtulmanın tadını çıkarıyor. Cintaşı dedikleri dev kayalık üstüne çıkıp suya balıklama atlayanlar sıcaklardan böyle korunduklarını dile getirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kavurucu sıcaklar etkisini gösterince dere yatağını görenler serinlemek için günlerdir sudan çıkmıyor. Kayalıklarda güneşlenip yaz aylarının keyfini yaşayanların oluşturduğu manzara deniz sahillerini aratmıyor. Ferdi Turan adındaki bir genç günlerdir köylerinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan vadiye gelip yüzdüğünü söyledi. Turan, "Sıcak havalar bastırınca her gün buraya geliyoruz. Çok güzel bir yer, tehlikeli değil, aslında alıştığımız için buz gibi suda serinliyoruz. Kuraklık etkisini gösterdi. Bu yüzden sularımızda çok kalmadı" dedi.
Abdulcebbar Dereli isimli bir vatandaş ise herkesi köylerine davet etti. Dereli, "Buralar çok güzel herkesi beklerim. Su çok güzel her yıl buraya geliyoruz. Yaz aylarında havalar çok sıcak olunca buraya gelip akşama kadar yüzüyoruz sonra eve gidiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.