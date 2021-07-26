Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 1 tabanca, 11,72 gram metamfetamin, 4,34 gram esrar, 1,47 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, bin 430 paket kaçak sigara, 12 kaçak cep telefonunun ele geçirildiği operasyonlarda 18´i kaçakçılık, 9´u asayiş suçlarından olmak üzere 27 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-07-26 10:46:35



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