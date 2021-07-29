Cizre polisi park ve bahçelerde bulunan vatandaşlara Covid-19 aşısının önemini anlattı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler park ve çay bahçelerini dolaşıp Covid19 salgın hastalığını ve aşının önemini anlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde başlatılan aşı seferberliğine güvenlik güçleri de vatandaşları bilgilendirerek destek veriyor. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Covid19 salgın hastalığı tedbirleri kapsamında 'Maske ve temizlik' sloganı ile yola çıkarak Dicle Nehri kenarında bulunan Bırca Belek, Sur Dibi, Memu Zin ve Atatürk Parkındaki vatandaşlara Covid19 salgın hastalığının ve aşının önemini anlatıp park ve çay bahçelerindeki vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

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