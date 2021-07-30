Yayla çocuklarına sürpriz hediyeler

– Şırnak’ta yaz ve kış aylarında yaylalarda kalan ailelerin çocuklarına kaymakamdan anlamlı sürpriz hediyeler gecikmedi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristlerden temizlenen Hakkari, Van ve Şırnak il sınırlarında bulunan Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında askeri üs bölge kurulunca Mersin’den eski köylerine gelen Aslan ailesi bir daha gitmemek için yaz ve kış aylarında bile kalan Aslan ailesinin 8 yaşındaki Berat ve 10 yaşındaki Çınar, isimli çocukları kış aylarında İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin “Evlerinde bulunan eksik satranç takımına pet şişe kapakları ekleyerek oyunlar oynayıp vakit geçiriyor” haberini gören Adana Basketbol Spor Kulübü ve Beytüşşebap Kaymakamlığı kolları sıvadı. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz’un, talimatı üzerine hazırlanan basketbol topu, mini pota, lisanslı formaya çeşitli hediyelerde eklenerek Berat ve Çınar kardeşlere gönderildi.

Çadır önünde kurdukları potalarda basketbol oynayan kardeşlerden Berat Aslan, basketbolcu olmak istediğini gönderilen hediyeler sayesinde antrenman yapacağını söyledi. Aslan, “Beytüşşebap kaymakamımıza çok teşekkür ederim, keşke yanına gidip teşekkür etseydim. Biz yaz kış buradayız. Tek oynadığımız oyun satrançtı, sürekli koyun ve keçilere bakıyoruz. Yazın güzel ama kışın çok soğuk geçiyor. Büyüyünce basketbolcu olacağım, bana gönderilen hediyeler sayesinde boş vakitlerimde basketbol oynayacağım” dedi.

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