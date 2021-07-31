Yol çalışmasını kurban keserek kutladılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emin BAL/BEŞTÜŞŞEBAP (Şırnak) (DHA)ŞIRNAK-Hakkari karayolunda başlatılan genişletme ve asfaltlama çalışmalarını Beytüşşebaplılar kurban keserek kutladı.

Şırnak-Hakkari karayolunda genişletme ve asfaltlama çalışması başlatıldı. Çalışmaları, Beytüşşebap ilçe sakinleri kurban keserek kutladı. Çalışmaları denetleyen Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yıllardır karayolunda kazaların yaşandığı hatırlatarak, yapılacak genişletme çalışmalarıyla bunun önüne geçileceğini söyledi. Aşan, "Yolumuz dar ve çok kullanışlı değildi. Göreve gelir gelmez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza talepte bulunduk. Talebimiz üzerine etüt ve proje tamamlandıktan sonra, bugün kazmayı vurduk. Emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2021-07-31 14:04:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.