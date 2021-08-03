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Başkan Yarka, 500 yataklı Şırnak Şehir Hastanesi alanında incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Yarka, 500 yataklı Şırnak Şehir Hastanesi alanında incelemelerde bulundu

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile beraberindeki heyetle birlikte projesi tamamlanmak üzere olan yakında yapım ihalesine başlanılacak 500 yataklı Şırnak Şehir Hastanesi alanında incelemelerde bulundu.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İkizce mevkiinde yapılacak olan 500 yataklı Şırnak Şehir Hastanesi projesi hakkında İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük’ten sağlık alanında şehir ve bölge için hayati önem arz eden projenin detaylarına ilişkin bilgi aldı. Yarka, daha sonra kent merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, imalatlara ilişkin teknik ekiplerden bilgi aldı.
Başkan Yarka, Afet konutlarında yürütülen kilitli parke taşı yol çalışması, yapımına devam edilen, şehirlerarası otobüs terminali, yakında hizmete açılacak olan belediyesi gençlik merkezini, Vakıfkent Mahallesinde yapımı devam eden Hanımlar Lokali projesini, Sere Sırge mevkiinde başlatılan yeni imar yolu, Şaranlar Sitesi yolunda yapılan yol genişletme ve taş duvar imalatını denetleyerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

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