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Bal arısı ile 4 karıncanın kavgası kamerada

İHA

Bal arısı ile 4 karıncanın kavgası kamerada

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akarsu köyünde bal arısı ile 4 karıncanın kavgası kameralara yansıdı.
Yüksek rakımlı yaylaya çıkarılan bal arıları karıncalara yem oluyor. 4 karıncanın kanatları yaralı bal arısını öldürme ve yem için yuvaya götürme mücadelesi kameralara yansıdı. İki karınca bal arısının başını tutup çekerken, diğer karıncaların ise arının kanatlarını çekip yuvaya götürmeye çalışması ve arının bunlara karşı mücadele etmesi görenleri hayretler içinde bıraktı. Dakikalarca süren yaşam mücadelesini karıncalar kazanarak bal arısını yuvalarına götürdü.

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