Bal arısı ile 4 karıncanın kavgası kamerada

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akarsu köyünde bal arısı ile 4 karıncanın kavgası kameralara yansıdı.

Yüksek rakımlı yaylaya çıkarılan bal arıları karıncalara yem oluyor. 4 karıncanın kanatları yaralı bal arısını öldürme ve yem için yuvaya götürme mücadelesi kameralara yansıdı. İki karınca bal arısının başını tutup çekerken, diğer karıncaların ise arının kanatlarını çekip yuvaya götürmeye çalışması ve arının bunlara karşı mücadele etmesi görenleri hayretler içinde bıraktı. Dakikalarca süren yaşam mücadelesini karıncalar kazanarak bal arısını yuvalarına götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.