Mevsimin son çiçekleri yeşerdi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ta yaz mevsiminin son çiçeği nergis yeşerdi. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen mevsimin son çiçeği kışın habercisi olarak biliniyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son günlerde havaların soğumasıyla beraber yaz mevsiminin son çiçekleri olan nergis yeşermeye başladı. Yüksek rakımlı bölgelerde kışın habercisi olan beyaz çiçekler tarla ve bahçelerde gün yüzüne çıktı. Diğer bir adı sonbahar çiçeği olan nergisler her tarafı beyaza bürüdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.