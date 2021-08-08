Mevsimin son çiçekleri yeşerdi

Şırnak’ta yaz mevsiminin son çiçeği nergis yeşerdi. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen mevsimin son çiçeği kışın habercisi olarak biliniyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son günlerde havaların soğumasıyla beraber yaz mevsiminin son çiçekleri olan nergis yeşermeye başladı. Yüksek rakımlı bölgelerde kışın habercisi olan beyaz çiçekler tarla ve bahçelerde gün yüzüne çıktı. Diğer bir adı sonbahar çiçeği olan nergisler her tarafı beyaza bürüdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.