Kayganlaşan yolda kaza yapan tır yanarak kül oldu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ŞırnakHakkari karayolunda Şırnak istikametine seyir halindeki tır sabaha karşı yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada tır yanarak küle döndü.

Uluderenin Gülyazı köyünün girişinde kayarak şarampole yuvarlanan tır alev alarak yandı. Şarampole yuvarlanıp alev alan tırın sürücüsü araçtan atlayarak yaralı olarak kurtuldu. Yoldan geçenlerin ve köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra sürücü Uludere Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir süre tedavi edilen sürücü daha sonra Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Şarampole yuvarlanırken alev alan tır yanarak kullanılmaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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