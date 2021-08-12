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Destici: Fikir, inanç ve düşünce hürriyetinin sonuna kadar yanındayız

DHA

Destici: Fikir, inanç ve düşünce hürriyetinin sonuna kadar yanındayız


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fikir, inanç ve düşünce hürriyetinin sonuna kadar yanındayız. Herkes düşüncesini ifade edebilmeli, inandığını yaşayabilmeli" dedi.
Beraberindeki heyetle Şırnak´ta temaslarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları İl ve ilçe Başkanlıkları ile İl, İlçe parti binalarının açılışını gerçekleştirdi. Destici yaptığı konuşmada, "Terörü ve şiddeti yöntem olarak benimsemeyeceğiz. Terörü ve şiddeti yöntem olarak belirleyenlerin savunuculuğunu ya da sözcülüğünü yapmayacağız. Bizim itirazımız bunadır. Kurulduğumuzda da bu itirazı yaptık; bugün de yapıyoruz, yarın da yapacağız. Çünkü terörün ve şiddetin hiç kimseye, hiçbir millete ve devlete faydası yoktur. Ancak kan, gözyaşı, yoksulluk, işsizlik ve eğitimsizlik getirir. Maalesef bu bölgenin yaşadığı budur. Ama bu bölgenin kaderi değildir" dedi. 
Şırnaklıların daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için Şırnak´ta bulunduklarını belirten Destici, şunları söyledi:
"Biz 1071 yılında Malazgirt´te o zamanın emperyalistlerinin temsilcisi olan Bizans´a, Romen Diyojen´e karşı da Alparslan´ın ordusunda Türk, Kürt, Zaza birdik ve beraberdik. Biz aynı şekilde Selahaddin Eyyubi Kudüs önlerine geldiğinde Eyyubi´nin ordusunda yine Türk, Kürt, Zaza hepimiz birlikteydik. Selçuklu´da, Osmanlı´da, Türkiye Cumhuriyeti´nde de birlikteyiz. Allah´ın izniyle bu birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi hiç kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz."
'TERÖRÜN UZANTILARINA İHTİYACIMIZ YOK'
Teröre ve şiddete, emperyalistlerin uşağı olan teröristlerin uzantılarına ihtiyaçlarının olmadığını belirten Destici, "Biz bu ülkede her fikrin, her düşünceni özgürce söylenmesinden, her inancın özgürce yaşanmasından yanayız. Fikir, inanç ve düşünce hürriyetinin sonuna kadar yanındayız. Herkes düşüncesini ifade edebilmeli, inandığını yaşayabilmeli. Ama bir tek istisnası var; terörü ve şiddeti yöntem olarak benimsemeyeceğiz. Terörü ve şiddeti yöntem olarak belirleyenlerin savunuculuğunu ya da sözcülüğünü yapmayacağız" diye konuştu.
Orman yangınlarında ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen  Destici konuşmasını söyle sürdürdü:
"Ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları oldu. Ama bunlar söndürüldü. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hep birlikte mücadele vererek o yangını söndürdük. İşte her mücadeleyi el ele vererek üstesinden geliyoruz. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ayrılık her zaman hepimize zarar verir. Vatan düşmanlarına devletimizi yıkmaya, ülkeyi parçalamaya, milletimizi bölmeye çalışanlara bu güne kadar fırsat vermediniz bundan sonra da fırsat vermeyeceksiniz. Ben buna yürekten inanıyor ve hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bütün bu mücadeleleri birlikte kazanacağız."
Destici, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka´yı makamında ziyaret ettikten sonra Şırnaklı esnafı gezerek sohbet etti. Geceyi Şırnak´ın Silopi ilçesinde geçirecek olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yarın sabah Siirt´e gidecek.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-08-12 20:37:41

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