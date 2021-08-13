Destici: Suriye'den ve Afganistan'dan gelenlerle ilgili titiz bir çalışma yapılmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Destici: Suriye'den ve Afganistan'dan gelenlerle ilgili titiz bir çalışma yapılmalı

DHA

Destici: Suriye'den ve Afganistan'dan gelenlerle ilgili titiz bir çalışma yapılmalı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'den ve Afganistan'dan gelen insanlarla ilgili titiz bir çalışma yapılmalı. Kendi sınır bölgelerinde tampon bölgeleri oluşturarak buradaki kamplarda ya da geçici ikametlerde tutulmalı ve Türkiye'nin içerisine kontrolsüz bir şekilde yayılmalarına asla müsaade edilmemelidir" dedi.
Şırnak'ta iki gündür beraberindeki heyetle birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunan ve açılışlara katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Destici, "Ülkemiz içerisinde özellikle mülteci diye nitelendirilen ama aslında mülteci de göçmen de sığınmacı da olmayan önce Suriye'den gelmiş 3 milyonun üzerinde bir insan, daha sonra özellikle de Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi ile birlikte Türkiye´ye doğru hızlanan bir göç dalgası. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda daha hassas davranması konusunda hepimiz hem fikiriz. Bizzat Cumhurbaşkanımız, hükümet sözcüsü ve AK Parti sözcüsünün ağzından sınırlarımız yol geçen hanı değil ifadelerini duyduk ve katılıyoruz" diye konuştu.
'YÜZ BİNLERCE İNSAN GELMİŞ BİR HAVA OLUŞTURULUYOR'
Destici konuşmasının devamında, bazı televizyon kanallarının yakaladıkları bir iki görüntü üzerinden sanki yüz binlerce insanın elini kolunu sallayarak sınırlardan girdiği gibi bir hava oluşturulduğunu ifade ederek, "Öncelikle milletimizin buna itibar etmemesi gerekir. Çünkü bunlar bir algı oluşturuyorlar. Türkiye daha önce içeri aldıkları ile ilgili başka bir plan işletmeli ama şu anda yeni gelen veya gelmeye çalışanlar ile ilgili başka bir plan işletmeli. Yeni gelmiş veya gelmeye çalışanlar ile ilgili yapılması gereken şu; asla sınırlarımızın içine alınmamalıdırlar. Sınırlarımızda tampon bölge oluşturulmalı ve konu Birleşmiş Milletler Komisyonu ile birlikte çözülmelidir. Türkiye tek başına böyle bir sorumluluğu üstlenmemelidir. Türkiye'nin bu konudaki kapasitesi dolmuştur. Türkiye'de bulunan Suriyeliler oluşturulacak tampon bölgelere sevk edilmeli. Elbette 3,5 milyon insan bir ülkede yaşamaya başlamışsa burada uyum sorunları olacaktır. İşsizliğe, ekonomiye, sosyal, toplumsal hayata olumsuz etkileri olacaktır. İşte bunlar bugün ortaya çıkmıştır. Suriye sınırında Suriyeliler için yeni tampon bölgeler, kamplar veya geçici yerleşim yerleri oluşturarak o bölgelere ivedilikle sevk edilmesi elzemdir. Devlet ve devleti yöneten hükümet bunu yapmalıdır. Bunun önlem ve hazırlıklarını yapmalı ve bunu hızlı bir şekilde devreye sokmalıdır. Bunların kontrol altında olması gerekir" ifadelerini kullandı. 
'SURİYELİ GÖÇMELERE SALDIRMAK ASLA KABUL EDİLMEZ'
Türkiye´deki huzur ve güvenliği sığınmacılar üzerinden bozmak isteyenlere prim verilmemesi gerektiğini belirten Destici, şunları söyledi:
"Tabi bunun karşısında halkımızın duygularını, düşüncelerini istismar ederek, ajite ederek, gençlerimizi özellikle işsiz insanlarımızı Suriyeli göçmenlerin üzerine salmak asla kabul edilecek bir şey değildir. Bu insani, ahlaki, vicdani hem İslami hem de Türk örf ve adetlerine uygun değildir. Devlet çözecek. Milleti kışkırtıp, burada iç kargaşa, iç savaş çıkartmaya çalışanların ekmeğine yağ sürmemek gerekir. Bizim için öncelikli olan ülkemizin huzuru, güvenliğidir. Bunların tezgahlarına düşülmemeli, oyunlarına gelinmemelidir. Devlet her meseleyi çözmesi gerektiği gibi bu meseleyi de çözmesi gerekir ve çözecektir. Çözüm devlettedir, devleti yönetenlerdedir. Çözümün adresi TBMM ve siyaset kurumudur. Halkı sokağa dökerek Suriye kökenli insanların üzerine saldırtmak, özellikle onların içerisindeki suçsuz, masum kadınları, çocukları hedef haline getirmek insanlık değildir. Milliyetçilik de değildir. Onun için bunu reddediyoruz. Suriye'den ve Afganistan'dan gelen insanlar ile ilgili titiz bir çalışma yapılmalı. Bunlar kendi sınır bölgelerinde tampon bölgeleri oluşturarak buradaki kamplarda ya da geçici ikametlerde tutulmalı ve Türkiye´nin içerisine kontrolsüz bir şekilde yayılmalarına, asla müsaade edilmemelidir."DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-08-13 14:10:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak’ta
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak’ta
Destici: Fikir, inanç ve düşünce hürriyetinin sonuna kadar yanındayız
YEREL HABERLER Destici: Fikir, inanç ve düşünce hürriyetinin sonuna ...
Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de
YEREL HABERLER Damla Gönüllülük Hareketi Uludere'de
Şırnak’ta 7 ayda meydana gelen bin 363 kazada 20 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şırnak’ta 7 ayda meydana gelen bin 363 kazada 20 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.