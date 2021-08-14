Şırnak'ta bahçe duvarının yıkımı sırasında patlama: 3 yaralı



Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bahçe duvarının yıkımı sırasında meydana gelen patlamada 3 kardeş yaralandı. Patlamaya duvar içiresine daha önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcınen neden olduğu üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Ali Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe duvarını yenilemek için kardeşler Metin, Simar ve Barza Kılıç yıkma başladı. Yıkım sırasında duvar içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir cisim patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Metin Kılıç'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından bölgede inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmada, patlamaya neden olan cismin duvar içiresine daha önceden yerleştirilmiş el yapımı bir patlayıcı olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2021-08-14 11:01:39



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