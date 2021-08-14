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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından aşı çalışmalarına destek

İHA

Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından aşı çalışmalarına destek

Şırnak’ta bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri il geneli devam eden aşı çalışmalarına destek çağrısında bulundu.
Şırnak Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Zeynep Ataman, yönetim kurulu üyeleri ile beraber devam eden aşı çalışmalarına destek amaçlı Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Toloğ'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete korona virüs 19 aşısı hakkında açıklamada bulunan Silopi Devlet Başhekimi Dr. Mehmet Toloğ, aşıların gece gündüz devam ettiğini söyledi. Şırnak’ta ortalama yüzde 60 oranında aşılanmanın yapıldığını belirten Başhekim Toloğ amaçlarının bu oranı en yükseğe çıkmak olduğunu söyledi. Toloğ, ''Tabloya baktığımızda korona virüs salgını maalesef ki yeni bir yükseliş seyrine girdi. Alacağımız tedbirler ve aşı ile salgını el birliği ile geriletebiliriz. Maske, bizi koruyan en temel araçlardan biridir. Bu tedbirlerin yanında salgına karşı en güçlü silahımız aşıdır. Aşılar, günümüzde tıp alanında kullanılan en güvenli, en etkili tıbbi uygulamalardır. Yapılan aşılar bilimsel süreçlerden geçmiş ve öncelikle güvenirliliğinden emin olunarak piyasaya sürülmüştür. Aşılarla ilgili olumsuz söylentiler tamamen asılsız ve dayanaktan yoksundur. Bilimsel çalışmalar, aşının hastalığı kötü geçirme ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırdığını göstermiştir. Tarihler boyu bilim, salgın hastalıklara karşı aşı ile insanları koruyabilmiştir. Aşı olmak sevdiklerimizi, aile büyüklerimizi korumanın en etkili yoludur. Topluma karşı bir sorumluluğumuzdur. Her vatandaşımız aşısını olmalıdır. Biz sağlık çalışanları olarak yeniden büyük bir yükün altına girmiş bulunmaktayız. Elbette halkımızın sağlığı için beyaz önlüklerimiz ve mesleki bilgi birikimimizle, canla başla çalışacağız. Sizlerin de bize yardımcı olmasını, desteklemesini bekliyoruz. Güzel şehrimiz ve insanlarımızın sağlığı için hep birlikte çaba gösterelim. Bunun içinde herkesten destekler bekliyoruz'' dedi.
Şırnak Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Zeynep Ataman ise sivil toplum kuruluşları olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanlarında yer aldıklarını söyledi. Aşı çalışmasına destek için dernekleri tarafından kampanya başlattıklarını ifade eden başkan Ataman Şırnak’ı yeniden mavi kategorisinde görmek istediklerini belirterek herkesi aşıya karşı duyarlı olmalarını ve aşılarını yapmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

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