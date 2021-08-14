Silopi'de 40 öğrenci Kur'an-ı Kerim'e geçiş yaptı

Şırnak’ın Silopi İlçe Müftülüğünce Gençlik Merkezi iş birliğinde açılan yaz Kur’an kursunda eğitimlerini tamamlayan 40 öğrenci için merasim düzenlenerek Kur'anı Kerim hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan yaz Kur'an kursları programı kapsamında İlçe Müftülüğünce Silopi Gençlik Merkezi iş birliği ile açılan Kur'anı Kerim kursu mezunlarını vermeye devam ediyor. Yaz Kur'an kursu boyunca Kur'anı Kerim'e geçen 40 öğrenci için mezuniyet merasimi düzenlendi.

Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde ilahi seslendirmeleri ile mevlit okutuldu.

Burada konuşan İlçe Müftüsü Muhammed Said Okumuş, öğrencileri ile kurs öğreticisi Medine Tuncer’i tebrik etti. Okumuş, ''Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Kur’anı Kerim ile hemhal olmasını temenni ediyorum. Burada Kur’anı Kerim öğrenilerek iş bitmedi tabi ki Kur’anı Kerim'i iyi anlayıp Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) sünnetiyle beraber hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor'' dedi.

Kurs eğitmeni Medine Tuncer ise ''Yaz Kur’an kursumuza kayıtlı 53 çocuğumuzdan 40’ı Kur’anı Kerim’e geçti. Bu vesileyle merasim düzenleyerek mezun ettik. Kıymetli ailelerimiz yaz kursları devam ediyor'' diye konuştu.

İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü Muhammed Said Okumuş, Türkiye Gençlik Vakfı Silopi İlçe Aile Koordinatörü Züleyha Örgen, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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