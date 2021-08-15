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Ambulans kaçıran şüpheli tutuklandı

DHA

Ambulans kaçıran şüpheli tutuklandı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansı kaçıran F.B.'nin tutuklandı.
Şırnak'ta 13 Ağustos günü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansı kaçırarak Silopi'ye götüren Siirt nüfusuna kayıtlı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.B., emniyet birimlerinin takibi ve müdahaleleri sonucu durdurularak, yakalandı. Şırnak Valiliği, gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan adli kaydı bulunan F.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.
Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Sekvan KÜDEN
2021-08-15 22:54:45

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