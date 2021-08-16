Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 2 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 54 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si, mahkemece tutuklanırken, 52'si de işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-11 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 kilo 642 gram bonzai, 3,55 gram esrar, 1,75 gram metamfetamin, 2 bong düzeneği, 4 bin 652 paket kaçak sigara, 986 cinsel içerikli ürün, 510 puro, 256 paket elektronik sigara tütünü, 204 kaçak cep telefonu, 52 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 45´i kaçakçılık, 9´u asayiş suçundan olmak üzere 54 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 52'si, işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 2´si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-08-16 12:16:31
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