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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör mağduru vatandaşlara evleri teslim edildi

İHA

Terör mağduru vatandaşlara evleri teslim edildi

Şırnak'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 5 bin 716 konuttan kalan 43'ü, çekilen son kura ile hak sahiplerine teslim edildi.
Şırnak'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 5 bin 716 konuttan kalan 43'ü, çekilen son kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Şırnak kent merkezinde 20152016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan kalan 43'ünün verilmesiyle Şırnak merkezdeki bütün konutlar dağıtılmış oldu. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda noter huzurunda 38'i Şırnak, 2'si Cizre ve 3'üde Silopi olmak üzere toplam 43 konut için kura çekildi. Son konutlarla bugüne kadar 5 bin 716 konut hak sahiplerine teslim edildi.
Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, müdürlük olarak 43 konutun teslimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, ''Bu son kuramızdı. 5 bin 716 adet konutumuzun tamamını hak sahipleri ile buluşturmuş oluyoruz. Kurayla il genelinde 10 bin 155, Şırnak merkezinde ise 5 bin 716 konutun tamamı hak sahibine teslim edilmiş olacak. Bundan sonraki süreçte parsel alanı TOKİ alanı dışında kalan vatandaşların ödemelerini Valilik Zarar Tespit Komisyonu tarafından, parseli TOKİ alanı içerisinde kalan vatandaşlarımıza da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak biz karşılayacağız. Böylelikle terör olaylarından bugüne kadar olan zararlarını ödemiş ve bitirmiş olacağız. Kurada dairesini alacak hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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