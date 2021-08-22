Yaylalarda son demler, zorlu mesaiye kuraklık engeli

Şırnak’ta sonbahar aylarında yaylalarda kalanların kış mesaisi devam ediyor. Patozlarla kışlık yem hazırlayan vatandaşların zorlu mesaisine ise kuraklık engel oluyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı yaylalara 5 ay boyunca besicilikle uğraşan vatandaşlar yayladan inmeye hazırlanıyor. 5 ay boyunca ot biçip hayvanlarını otlatan vatandaşlar son işlerini yapıyor. kuraklık etkisiyle bu yıl yayladan erken dönecek olan göçer ve yerli vatandaşlar istedikleri verimi alamadıklarını söyledi. 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan binlerce aile kuraklığın etkisiyle istedikleri verimi alamadıklarını söyledi. Yayladaki vatandaşlardan Devran Abi, aylardır ot biçtiklerini ancak istedikleri verimi alamadıklarını söyledi. Abi, "Her yıl buraya geliyoruz. Yaylalarımızda bu yıl istediğimiz samanı alamadık. Böyle giderse hayvancılığı bırakacağız. Son işlerimiz kaldı kuraklık nedeniyle erken döneceğiz. Çok yağış aldı, yağış sonrası kuraklık başladı. 5 aydır hayvanlarımız aynı bölgede kalmış durumda. Şimdi patozladığımız samanları torbalara koyup köye götüreceğiz. Buradaki son günlerimiz" dedi.

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