Şırnak'ta terör operasyonunda 2 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve FETÖ yönelik 16-22 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3´ü PKK, 3´ü FETÖ üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4´ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-08-23 12:38:53



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