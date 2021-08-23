Şırnak’ta terörün finans kaynağına darbe: 40 gözaltı

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 40 kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1622 Ağustos 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlattı. Operasyonda, 3,28 gram esrar, 1,67 gram metamfetamin, 0,93 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, bin 700 paket kaçak sigara, bin 130 adet güneş gözlüğü, 534 adet cep telefonu aksesuarı, 370 çift spor ayakkabı, 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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