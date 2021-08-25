Okullar Şırnaklı kadınların ellerinden renklendi Şırnaklı kadınlar, köy okullarını boyadı

Şırnaklı kadınlar sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ellerine fırçalarını alarak, köy okullarını onarıp, boyadı.

TOBB Şırnak Kadın Girişimcilerin başlattığı kurs ile 12 kadın, 'Kadın Boyacı Ustalar Projesi' kapsamında eğitim aldı. TOBB Şırnak Kadın Girişimciler Kurulu, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan kadınlar, köy okullarını onarıp boyadı. Kadınlar, öncelikle okulun çatlamış duvarlarını kazıyıp alçıyla onardıktan sonra boyasını yaparak yeni eğitim öğretim yılına hazırladı. Kadınlar katıldıkları projeler sayesinde hem maddi kazanç sağlıyor hem de faydalı bir iş yapmanın sevincini yaşıyor.

TOBB Şırnak Kadın Girişimciler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açtıkları badana boya kursunda kadın istihdamını arttırmaya yönelik sosyal proje kapsamında eğitimden geçen 12 kadın boya ustası Şırnak köy okullarını gönüllü olarak boyadı. 75. Yıl Geçitboyu İlk ve Ortaokulunda bir açıklama yapan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, “DEDAŞ İl Müdürlüğünün boya ve malzeme sponsorluğunun ardından kadınlarımızın meslek edindirme eğitimleri almıştı. Halk eğitim aracılığıyla İşkur destekli kurslarımızı açtık. Şuan kadınlarımız boya ustası meslek kurslarını alıyorlar aynı zamanda köy okullarımızın boya ve badanalarını yapmalarına başladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir yandan kadınlarımız meslek edinirken diğer yandan 6 Eylül’de okullarımız eğitime başladığında temiz ve hijyenik ortamda ders başı yapacaklardır. Daha iyi bir Şırnak için çalışmalarımız devam ediyor. Kurs programı doğrultusunda devam ediyoruz. Şuan ikinci okuldayız 6 Eylül’ e kadar ne kadar okul boyayabilirsek o kadar iyi. Sponsor desteği geldikçe kadınlarımız okul boyamaya devam edecek. 12 kadın kursiyerimiz var ama sponsor firmadan da 20 kişilik ekip ve aile destek merkezinden kadınlarımız arkadaşlara destek veriyor. Bu seferberlik kapsamında el birliği ile köy okullarımızı boyayıp yeni eğitim öğretim yılına pırıl pırıl ortamda girmeyi hedefliyoruz” dedi.

DEDAŞ Bölge Müdürlüğü yetkilisi Leyla Aksu da, “Sponsor firma olarak kadın girişimcilere gerekli desteği sunarak kadınların iş alanlarında var olmalarını sağlamak istedik. Günümüz teknoloji ve girişimci çağı olduğu için kadınlar birçok alanda var olmaya çalışıyor” diye konuştu.

TOBB Şırnak Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe İskenderoğlu ise, projenin amacının Şırnak’ta kadın badana boya ustalarını yetiştirmek olduğunu söyledi. İskenderoğlu, "Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte bir kurs başlattık. Kursta 12 kadın kursiyerimiz var. Bu okul boyamayı yaparken bir sponsora ihtiyacımız oldu. Şırnak DEDAŞ il müdürlüğünden sponsorluk talebimiz oldu. DEDAŞ il müdürlüğü de kabul etti. Bu projeyi bir sosyal sorumluluk projesine çevirmek istedik. Bununla beraber köy okullarını boyamak için yola çıktık. Bu gün Şırnak Geçitboyu köyü 75. Yıl İlk ve Ortaokulu'ndayız. Okullarımızı boyuyoruz 6 Eylül'de okullarımız açılacak. Çocuklarımızın daha temiz, hijyen ve güvenilir bir yerde olmaları için okullarımızı boyuyoruz” şeklinde konuştu.

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