Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde JİHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen JİHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonlar devam ediyor.

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