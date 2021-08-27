Şenoba Belediyesinden yol yapım çalışmaları

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba belde belediyesine bağlı ekipler eski yerleşim alanı olan bölgede arazisi olan vatandaşların sadece bağ bahçe olarak kullandıkları Doğan köyüne kolay ulaşım sağlanması için yeni yol yaptı.

AK Partili Şenoba Belediyesine bağlı ekipler Doğan köyü yolu üzerinde yaklaşık 15 gündür sürdürdükleri çalışmanın sonuna geldi ve halkın kullanımına hazır hale getirdi. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, “Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bölgemizde halkımızın ekonomik refahımı arttırmak için gidilmeyen her bölgeye yol götürüyoruz ve götürmeye devam edeceğiz” dedi.

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