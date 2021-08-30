Irak'a gidişlerde iki doz aşısını yaptıranlardan PCR testi istenmeyecek



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valiliği, Irak´a giriş yapacak olan şoför ve yolcuların 2 doz aşısını yapmış olması halinde PCR testi vermelerine gerek olmadığını bildirdi.

Silopi Kaymakamlığı, Habur Mülki İdare Amirliği'nce, Erbil Türkiye Başkonsolosluğu ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kontrolündeki İbrahim Halil Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği görevlileri arasında koronavirüs hastalığının önlenmesi ve aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şırnak Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Irak/İbrahim Halil Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği, 29 Ağustos 2021 günü itibarıyla dünyada geçerli olan aşı tiplerinden iki doz aşısını tamamlayan şoför ve yolculardan, Covid-19 testi alma zorunluluğu uygulamasına son verildi. İki doz aşısını yaptırmış olanların geçişine müsaade edilecek" denildi.

İki doz aşısını yaptırmayan ve Irak´a giriş yapacak olan araç şoförleriyle yolculardan ise 48 saat öncesinden PCR test sonucu isteneceği hatırlatılan açıklamada, test sonucunu ibraz etmeyenlerin zorunlu olarak Covid-19 testine tabi tutulacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-08-30 09:45:10



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