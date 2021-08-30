Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 17 gözaltı

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Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2329 Ağustos 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 0,7 gram eroin, 13 bin 251 paket kaçak sigara, 370 adet puro, 66 adet emtia malzemesi, 35 adet kaçak cep telefonu, 10 çift spor ayakkabı, 4 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

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