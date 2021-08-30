Şırnak’ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2329 Ağustos 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.