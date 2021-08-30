Şırnak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Eren13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak’ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Beytüşşebap kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından SİHA destekli operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ifade edilirken bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bölgede hava hareketliliğinin sürdüğü görüldü.

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