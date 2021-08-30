Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve FETÖ yönelik 23-29 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9´u PKK, 2´si FETÖ şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5´i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-08-30 12:43:58



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