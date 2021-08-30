Şırnak´ta düğün yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Uludere ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan Nazım Adıyaman yönetimindeki 34 SN 0748 plakalı otomobil, Uzungeçit kara yolunda virajda şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü Adıyaman, yolculardan Azat ve Kevser Adıyaman, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Yaralılar Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Azat ve Kevser Adıyaman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Adıyaman da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-08-30 14:13:00



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