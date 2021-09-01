Şenoba belediyesinde 3 yerde yol yapımı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi belde genelinde 3 ayrı yol çalışmasına başladı.

Ak Partili Şenoba Belediye başkanlığına bağlı ekipler, Bağlar, Tepeler ve Onbudak’a yol yapım çalışmalarına başladı. Yol yapım çalışmalarına başlanan yerler halkın hem çiftçilik hem de hayvancılık için aktif olarak kullandığı bölgelerden oluşuyor. Belediye Başkanı Alihan Babat, “Şu an yol yaptığımız bölgeler vatandaşlarımızın hem çiftçilik hem de hayvancılık için aktif olarak kullandığı yerlerdir. Bilindiği üzere bölgenin önemli geçin kaynağı hayvancılıktır. Bu anlamda beldemizdeki ekonomik gelişimi arttırmak için rahat bir ulaşım sağlanması adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.