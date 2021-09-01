Milli Eğitim Bakanı Özer’den Şırnak’a yatırım müjdesi

Çeşitli ziyaret, inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şırnak Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Özer, Vali Ali Hamza Pehlivan'dan kent ile ilgili bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve kurum müdürlerinin katılımıyla Şırnak Valilik Gamer Toplantı Salonunda eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Özer, “Şırnak’ta bir eğitim değerlendirme toplantısı yaptık. Şırnak’ta eğitime katkısını nasıl artırabiliriz, yeni yatırımlarda neler yapabiliriz. 20 bin öğretmenin atanmasında Şırnak’ta öğretmen eksiğini karşılayacak öğretmen vermiştik. Şırnak’ta eğitme katkıları açısından Silopi ve İdil ilçelerinde iki ayrı bilim sanat merkezi açacağız. Yine bu değerlendirme toplantısı içerisinde Beytüşşebap öğretmen evi yatırım programına aldık. 50 yatak kapasiteli Beytüşşebap öğretmen evini hizmete almak için süreci başlatmış olduk. Milli eğitim bakanlığı olarak büyük projelerimiz devrededir. Şırnak’ta 4 tane yeni anaokulu, 7 tane ilkokul bu gün itibariyle yatırım programına alıyoruz. Şırnak’taki taleplerini aldık, en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Özer'i İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Okul Müdürü Mehmet Bulut, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı. Bakan Özer, Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde mobilya ve demir doğrama atölyelerini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Özer yaptığı konuşmada, “Milli eğitim bakanlığı olarak son 3 yıldır mesleki ve teknik liseleri güçlendirmek için inanılmaz bir çaba sarf ettik. Özellikle mesleki ve teknik eğitimde eğitim, öğretim ve istihdam döngüsünü güçlendirmek ve öğrencilerimizin iş gücü piyasasını talep etmiş olduğu tüm becerileri kazanacak şekilde tüm mesleki teknik Anadolu liselerini bir üretim hattı haline dönüştürdük. Biraz önce gördük okullarımızın masa sıra ve mobilya ihtiyaçları bu okulumuzda üretiliyor. Sadece Şırnak’ın ihtiyaçlarını değil Milli Eğitim Bakanlığının talep etmiş olduğu farklı illerdeki okul ihtiyaçları, okullarda kullanılacak malzemeler bu okulumuzda üretiliyor. Yanımdaki öğrenci de 11. sınıfta bir taraftan eğitim öğretimine devam ederken diğer yandan atölyede meslek öğreniyor. Arkadaşımız bir yandan mesleki eğitimini lise eğitimini devam ettirirken diğer taraftan da döner sermayeden asgari ücrete kadar rahat bir gelir elde edebiliyor. Bu mesleki teknik eğitimin Türkiye’de geldiği nokta çok kritik sembollerden bir tanesi. Biliyorsunuz biz mesleki teknik Anadolu liselerinde döner sermayenin artırılması kapsamında büyük çabalar sarf ettik ve basit bir rakam vereyim 2018 yılında tüm Türkiye’de 3 bin 574 mesleki teknik lisesindeki döner sermaye kapsamındaki üretim miktarı 217 milyon iken 2020 yılında bu rakam 503 milyon oldu. Yani yüzde yüz artış sağladı. 2021 yılındaki hedefimiz ise 1 milyar liradır. Şu anda tüm süreç sadece Şırnak’ta değil, 81 il ve ilçelerimizde planlı gidiyor. İnşallah 2021 yılında sonunda da mesleki teknik Anadolu liselerimizin üretim kapasitesi 1 milyara ilk defa çıkmış olacak ve hedefimizi tutmuş olacağız. Ben okulumuzun yöneticilerine ve öğrencilerini tebrik ediyorum çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şalşepik Atölyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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