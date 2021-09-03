Cizre polisi eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerle bir araya geldi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, 20212022 eğitimöğretim yılı öncesinde 1. sınıf öğrencilerini okullara alıştırmak amacıyla çocuklarla bir araya geldi.

Türkiye genelinde 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılının heyecanı yaşanırken, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler minik öğrencilerle bir araya geldi. Cizre Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,”Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından ilçede okula başlayacak 1. sınıf öğrencilerini okullarında ziyaret çalışmaları kapsamında 1. sınıf öğrencileri ile yeni dönem okul uyum haftasında bir araya gelerek sohbet edilmiş, eğlenceli vakit geçirilmiştir. Ayrıca okul idarelerince önceden belirlenen maddi durumu yetersiz veya ebeveynleri vefat etmiş olan öğrencilere de okul sırt çantaları ve kırtasiye malzemeleri dağıtılmıştır" denildi.

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