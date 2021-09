Çobanlıktan milli atlete uzanan başarı hikayesi Atletizm yarışmalarında ülkemizi temsil eden sporcu terörden temizlenen Faraşin Yaylasında antrenman yapıyor

Şırnaklı milli atlet, yaz kampı için terörden temizlenen Faraşin Yaylasındaki göçer ailesinin yanında antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor. Ülkemizi atletizm spor dalında temsil eden milli sporcunun çobanlık yaparak ulaştığı başarı hikayesi takdir ediliyor.

Şırnak’ın İdil ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayvancılıkla uğraşan 9 nüfuslu İmuk ailesinin Abdulselam isimli çocukları, çobanlık yaptığı yaylalarda spor yaparak azmi sonrası ülkemizi temsil edecek milli atlet oldu. Birçok yarışmaya katılarak ay yıldızlı bayrağı Avrupa’da dalgalandıran Şırnaklı milli atlet Abdulselam, Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında kampa girdi. Sporcu, aylardır antrenman yaparak 2024 yılında yapılacak olan yarışmalarda ülkemizi temsil etmek için çalışıyor. Yüksek rakımlı yaylada kalarak hem hayvanlara bakıp hem de spor yapan milli atlet şimdiden yarışmalara hazırlanıyor. Milli atlet Abdulselam İmuk, "Bir sporcunun hayatı antrenman yaparak geçmesi gerekiyor. Bu dağlarda bu yaylalarda dünyaya geldim. Ailem hayvancılıkla uğraşıyor. Her yıl bu yaylalara geliyor. Çocukluğum sürekli çobanlık yaparak geçti. İlkokulda bir öğretmenimin sayesinde bugüne kadar geldim. O ve eşi beni manevi çocukları olarak İstanbul’a götürdü burada sürekli çalıştım ve istediğim hedefe ulaştım. Şimdi birçok yarışmaya katıldım. Ülkemizi temsil etmek için 2020 yılında 20 kilometre koşu yarışında ikinci oldum. Şimdi Faraşin Yaylasında antrenman yapıyorum. Kamplarımız oluyor. Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Sürekli desteklerini esirgemeyen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilçe ve il spor müdürlerimiz, gençlik ve spor bakanlığımız, öğretmenlerim, antrenörlerim, kulüp yöneticilerim ve ailem sayesinde bu kadar ilerledi her şey. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Milli atletin annesi Ayşe İmuk, yıllar sonra çocuğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Anne İmuk, "Oğlumdan herkes razı çok çok özlemiştim. Ülkemizi temsil ediyor. Şırnak’ta herkes onu çok seviyor" diye konuştu.

Abdulselam’ın babası Abdurrahman İmuk ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Baba İmuk, "Ülkemizi temsil ediyor ve yarışmalarda derece alıyor çok gururluyum. Çobanlık yapıyor. biz burada göçeriz ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz ailesi olarak çok memnunuz. Valimize çok teşekkür ederim. Onun sayesinde sesimizi duyurmuş oldunuz. Çoktandır gelmemişti. Sürekli yarışmalardaydı. Şimdi burada bizimle dedelerimizin yaptığı işleri devam ettiriyoruz. O da bizimle hem antrenman yapıyor hem de bize yardım ediyor" şeklinde konuştu.



Terörden temizlenen yaylada yaz kampı

Şırnaklı milli sporcu elde ettiği başarılar sonrası milli takım forması giyerek ülkemizi çeşitli ülkelerde temsil etmeye devam ediyor. Güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlarla tamamen terörden temizlenerek huzurun yakalandığı 2 bin 650 rakımlı yaylada olan göçer ailesinin yanına gelen Abdulselam hem spor yapıyor hem de ailesine yardım ediyor. Atlet Abdulselam İmuk, 2024 yılında yapılacak olan yarışmalara hazırlanıyor.



Vali Ali Hamza Pehlivan, milli atleti davet ederek tebrik etti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Abdulselam İmuk’u makamında ağırlayarak elde ettiği başarılar için tebrik etti. Vali Ali Hamza Pehlivan her türlü desteği vereceklerini belirterek, yaylada kalan göçer aileyi de makamına davet etti.

