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Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç göreve hızlı başladı Kaymakam Tunç, yeni Şırnak ve Silopi yolundaki çalışmaları inceledi

İHA

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç göreve hızlı başladı Kaymakam Tunç, yeni Şırnak ve Silopi yolundaki çalışmaları inceledi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yeni görev yerine gelir gelmez sıkıntıları çözmek için kolları sıvadı. Görevi devralır almaz sorunlarla ilgilenen Tunç, Cizre Belediyesi ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yeni Şırnak ve Silopi yolunda yürütülen müteahhit firmanın yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla yerinde incelemelerde bulundu.
Cizrepark alışveriş merkezine kadar olan alanda karşılıklı olarak kaldırım çalışmaları, tali yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Tunç, karayolu yetkilileri ve müteahhit firma mühendislerinden sorunları dinledi. Belediye yeni Şırnak yolunda kanalizasyon hatlarının deplase çalışmaları, sel ve su baskınlarına karşı dere ıslahı ve menfez çalışması başlatılacak alanların resmi yazışma taleplerini ve müteahhitlik hizmeti veren firmanın ihtiyaç ve taleplerinin koordinasyonu konusunda ilgilileri talimat veren Kaymakam Tunç'a incelemelerinde Karayolları 9. Şube Şefi Enver Yüce, İlçe TEDAŞ Müdürü Halil İbrahim Tekdemir, belediye birim müdürleri eşlik etti. Kaymakam Mehmet Tunç, kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte belediyenin ağaçlandırma çalışması ile yeni Şırnak yolunun estetik ve temiz bir görünüme kavuşturulacağını dile getirdi. Kaymakam Tunç, yeni Şırnak yolunda kavşak düzenlemesi ve bin 800 metrekare uzunluğunda sağ ve sol eksende 3 metrekare genişliğinde kaldırım çalışması yapıldığını ifade etti.

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