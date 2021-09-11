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Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı Kuraklığın uğramadığı ilçedeki göçerler 30 günlük yolculuğa çıkıyor Terör bitti göçerlere devletin tüm imkanları sağlandı

İHA

Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı Kuraklığın uğramadığı ilçedeki göçerler 30 günlük yolculuğa çıkıyor Terör bitti göçerlere devletin tüm imkanları sağlandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda 5 ay boyunca kalan göçerlerin geri dönüşleri başladı. Kaymakamlık, belediye ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri göçerler için 5 ay boyunca seferber oldu. Terörün yerini huzura bıraktığı Beytüşşebap yaylalarında silah sesleri de yerini büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sesine bıraktı.
Ülkenin dört bir yanında etkisini gösteren kuraklık Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesini etkilemeyince binlerce göçer Faraşin, Hale, Meydan ve Kahnicemet yaylalarına bahar aylarında gelmiş ve 5 ay boyunca bu yaylalarda kalmışlardı. Geri dönüşe geçen binlerce göçer 30 gün boyunca yürüyerek sıcak bölgelere göç etmeye başladı. Beytüşşebap ilçe kaymakamlığına bağlı ekipler yaz boyunca bütün yayla yollarını düzelterek göçerler için seferber oldu. Yolun gitmediği yaylaya yol yapan ekipler yaz boyunca bir çok noktada ulaşım sağladı. Öte yandan AK Partili belediye ise bir çok bölgenin yollarını yapıp göçer ve yerli vatandaşların yoğun kullandığı bölgelerde içme suyu ve bay bayan tuvaleti yaptı. İlçe tarım ve orman müdürlüğüne bağlı ekipler ise sezon boyunca 500 bine yakın küçük ve büyükbaş hayvanı aşılayarak küpeleme çalışmaları yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarını Yeşilöz köyündeki yaylada günlerdir devam ettirdiklerini söyledi. Aktaş, "Bu yıl kuraklık nedeniyle yaylamıza göçer akını yaşandı. Bu aileleri hayvanlarıyla beraber misafirimiz olarak kabul ediyoruz. Sürekli çalışma halindeyiz. Buraya geliş amacımız veba hastalığı aşılama çalışmalarımızın devam etmesidir. Küpeleme çalışmaları da yapıyoruz. Bölgemize 500 bin üzerinde kayıtlı hayvan geldiği gibi şimdi sıcak bölgelere gidiyor" dedi.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise göçer ve yerli halkın kullandığı yayla alanlarında yol çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Aşan, "İlçemiz biliyorsunuz bir yayla kenti. İlçemize bağlı yayla alanlarında bir çok bay ve bayan tuvaleti yaptık. Yollarını temizledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonu kapattık ama bir çok göçerimizi ağırladığımız için mutluyuz. Bu yıl bu bölgeye kuraklık uğramadı. Kaymakamlığımızın özel idare ekipleri ve köylere hizmet götürme birliği ekipleri yol çalışmaları sezon boyunca devam etti. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde huzurun geldiği bölgelerde göçerler bu yıl hayvanlarını otlatabildi. Gelecek yıl bütün göçerlerimizi ağırlamayı bekliyor olacağız" diye konuştu.
Hacı Gök adındaki göçer ise 20 gün sonra yayladan ineceğini söyledi. Gök, "Bütün göçerler gitti. Tek tük kaldık bizde 20 gün sonra gideceğiz. Bizim bölge daha iyi olduğu için biraz daha kalacağız. Ekipler bu gün aşılama çalışmaları yapıyor. Hazırlıklarımızı yaptık bu günlerde çıkış için çalışıyoruz" dedi.

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