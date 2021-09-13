Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 42 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Eylül tarihleri arasında il genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1,35 gram esrar, 0,57 gram metamfetamein, 0,47 gram eroin, bin paket kaçak sigara, 181 adet cinsel içerikli ürün ve 28 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 25´i kaçakçılık, 17´si asayiş suçları olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-09-13 12:54:04



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