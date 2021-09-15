Cizre'de polis, minik öğrencilere kendini tanıttı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Millet Anaokulunda etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, ’Anaokulu Öğrencilerine Yönelik Eğitim’ kapsamında Millet Anaokulu öğrencilerine polis mesleği ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Öğrencilere 'Polis ne iş yapar' çizgi filmi izletildi. Öğrencilerin uyması gereken trafik kuralları da 'Trafik polislerinin görev ve görev alanları' slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden yapılan açıklamada "Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak okulumuza hem ziyaretlerde bulunduk hem de minik öğrencilere polis ağabeylerinin ne iş yaptığını ve onları ne kadar sevdiğimizi paylaştık. Dışarıda polisleri gördükleri zaman onlara sarılabileceklerini, selam verebileceklerini, sohbet edebileceklerini, onlardan çekinmemeleri gerektiğini hem slaytlar eşliğinde hem de sohbet ederek anlattık" denildi.

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