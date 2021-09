Şırnak’a atanan öğretmenler yöresel kıyafet ve çiçekle karşılandı

Terör olayları nedeniyle özellikle kamu personelinin görev yapmak istemediği şehirlerin başında gelen Şırnak’a atanan öğretmenler kente gelmeye başladı.

Şırnaklı gençler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılan 20 bin öğretmenin 2 bininin Şırnak’a verilmesi sevinçle karşılandı. Şırnaklı gençler yöresel kıyafet ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener ve Milli Eğitim Bakanlığınca 2021 yılı öğretmen atamaları kapsamında Şırnak’a atanan değişik branşlardaki 2 bin öğretmeni, okullarında ziyaret ederek, çiçek ve çikolata ile karşılandı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, öğretmenleri karşılamak için hazırlanan heyet ile bir araya geldiğinde yaptığı açıklamada, "Şu anda Şırnak’ın karşılama heyeti ile beraberiz. Gençlerimizle, gençlik gönüllülerimizle beraberiz. Öncelikle bu nazik tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onlar değişik faaliyetleri birlikte yapıyorlar. Bugün de Şırnak ilimize atanan öğretmenlerimize hoş geldin demek üzere bir araya geldiler. Öğretmenlerimizi karşıladılar ve çok güzel bir jest yaptılar” dedi.

2 bin öğretmenin Şırnak’a atandığını hatırlatan Vali Pehlivan, “Burada bulunan genç kardeşim teşekkürlerini ifade etti. Ben de başta Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve Millî Eğitim Bakanlığımıza ilimiz adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Eğitim, kamu hizmetleri içerisinde en temel, en hayati öneme haiz alanların başında geliyor. Şehrimizde de gerek il merkezinde gerek ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde ve mezralarımızda okullarımız var. Okullarımızda öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için öğretmenler bu işin odağındadır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize vermiş olduğu eğitim öğretim hizmetleri ile inşallah onları en güzel şekilde yetişmelerini sağlayacak. En güzel meslekte sahip olmalarını sağlayacak ve ileride hem ailelerine hem de topluma ilimize ülkemize faydalı güzel hizmetler ortaya koyacaklar. Şırnaklı gençlerimiz de öğretmenlerimizi adeta bir misafir olarak kabul etti ve onların geliş tarihlerini takip ettiler, onları çiçeklerle karşıladılar, çok güzel bir nezaket örneği ortaya koydular. Zaten Şırnak’ımız misafirperverliği ön planda olan, evinin kapısı, gönlünün kapısı da herkese açık olan hemşerilerimizden oluşuyor. Şırnaklı hemşerilerimiz her zaman geçmişten bugüne kadar kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, misafirperverliğini her zaman yaşatmıştır. Gençlerimiz de bu geleneği bugünlere ve bugünlerden yarınlara taşımış oluyorlar. İnşallah bu gençlerimiz gibi onları takip eden, arkasından gelen gençler de bu güzel hasetleri yaşatacaklardır” diye konuştu.

Şırnak’a atanan öğretmenlerin ülkenin 81 vilayetinden geldiğini belirten Vali Pehlivan, “Biliyorsunuz onlarla geçtiğimiz yıl bir uygulamada başlatmıştık. ‘Bize de Gel Öğretmenim’ diye. Tabi pandemi nedeniyle bu uygulama aksadı gibi oldu ama öncesinde 50 bine yakın kapı çalmışlardı. Evlere misafir olmuşlardı. İnşallah bunu yeni eğitim öğretim sezonunda da devam ettireceğiz. Değişik illerden gelen öğretmenlerimiz, Şırnaklı ailelerle ve öğrencilerle temas ederek, iletişim içerisinde bulunarak, paylaşarak toplumsal dayanışmayı da pekiştiriyorlar ve iller arasında da gönül köprüsü oluşturuyorlar. İnanıyoruz ki yeni gelen öğretmenlerimiz de bu gönül köprülerini çoğaltacak, kuvvetlendirecektir. Sizler de bunun ilk adımını atmış oldunuz. Siz onlara hoş geldiniz dediniz. Onlar da inşallah hoş bulacaklar. İlimize faydalı ve güzel hizmetler yapacaklar. Sizlerin şahsında bu güzel organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, sağ olun var olun diyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra Şırnaklı gençlerin ziyaret ettiği Şırnak İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener ise, “Aralık 2019 beri Şırnak’ta görev yapmaktayım. Mart 2020’den sonra 1 buçuk yıl pandemi dönemi geçti ve bu süreçte çocuklarımızla belki okullarda buluşamadık ama bizde eğitim öğretim sürecini en iyi şekilde hazırlamaya ve sürdürmeye devam ettik. 2020 2021 eğitim öğretimin ilk haftalarındayız. Çok güzel öğretmenlerimizle başladık. Gençlerin bugün burada olması beni çok duygulandırdı. Çünkü uzun süredir buradayız ve güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Gençler tarafından görülmüş olması beni ayrıca mutlu etti. İyi ki varlar. Biliyoruz ki çok güzel çalışmalara imza atacağız. İlimizde çok güzel farkındalıklar oluşturacağız ve okul çeşitlerini artırıyoruz. Din öğretimi, meslek eğitimi, orta öğretimi, fen lisesi ve sanat meslek liseleri ve özellikle özel eğitim okullarıyla her şeyiyle Şırnak mesaj veriyor. Biz başaracağız diyor ve biz bu başarıyı siz gençlerle yapacağız” ifadelerini kullandı.

Şırnaklı gençler daha sonra okullarda göreve yeni başlayan öğretmenleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğretmenlere çiçek, çikolata ve kolonya ikram etti.

Öğretmenlerden Meral Şerbet, “Mersin’den geldim. Şırnak’ta hiç tanıdığım yoktu. Bir aile beni evinde misafir etti. Ben ev bulana kadar. İnsanları çok iyi, öğrenciler çok iyi. Şırnak’a geldiğim için ve göreve başladığım için çok mutluyum. Şırnak Halkına bu misafirperverlik duygularından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Öğretmen Merve Çomak ise “Konya’dan geldim. Şırnak’ı çok güzel buldum, insanları sıcakkanlıdır. Bir haftadır Şırnak’tayım. Çok çabuk alıştım. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz burada. Şırnak’a gelmeden öncede buraya dair olumlu düşüncelerim vardı. Burada daha önce yorum yapan meslektaşlarımın yorumlarını okumuştum. Gelince de gerçekten haklı olduklarını gördüm” diye konuştu.

Şırnaklı gençlerden Pınar Dündar da, “Bu gün Şırnaklı gençler olarak ilimize yeni atanan ve geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimize bir teşekkür babında, çiçeklerle karşılamak adına, küçük bir jest yaptık. Şırnak’ın yöresel kıyafetlerini giydik ve bir gün her kes burada hayat bulacak sloganıyla öğretmenlerimizi karşıladık. Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlara vesile olur” dedi.

Şırnaklı gençlerden Kevser Tosun ise, “Bu gün Şırnak’a yeni atanan öğretmenlerimizi çiçek, çikolata ile karşıladık. Dünyada her şeye kıymet biçilebilir ama öğretmenlerin eserine kıymet biçilmez. İyi ki varlar, Şırnak’ımıza hoş geldiler” şeklinde konuştu.

