Sürücülerin korkulu rüyası olan kavşakta düzenleme yapılıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde her gün binlerce aracın geçtiği ve her ay birçok maddi hasarlı kazanın meydana geldiği Hastane Kavşağında kavşak küçültme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Cizre’de her ay birçok maddi hasarlı trafik kazasının yaşandığı sürücülerin korkulu rüyası vatandaşlarında en çok şikayet ettiği Hastane Kavşağına yeni bir düzenleme getirilecek. Her gün binlerce aracın Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a gitmek için kullandığı uluslararası karayolunun Cizre girişinde bulunan kavşağın kazalara neden olmasından dolayı artan şikayetler üzerine Hastane Kavşağında inceleme yapan Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Sur Mahallesi Hastane Kavşağında meydana gelen kazaların bir daha yaşanmaması için mevcut kavşağın küçültülmesi, yolun genişletilmesi ve kavşağın tekrar revize edilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlere başladıklarını ifade etti.

Tunç, vatandaşlarımızın memnuniyeti, güvenlik, sağlık, selamet ve huzurlarını azami hassasiyetle önemsediklerini; yürütülen her yatırımın vatandaş memnuniyetini arttırmaya dönük öncelikler üzerinden yürütüleceğini ifade etti.

