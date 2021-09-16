Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı 20 yıllık arıcı Babat, balıyla anzer balı ile rekabet edebileceğini söylüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı 20 yıllık arıcı Babat, balıyla anzer balı ile rekabet edebileceğini söylüyor

İHA

Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı 20 yıllık arıcı Babat, balıyla anzer balı ile rekabet edebileceğini söylüyor

Şırnak'ın yaylalarından dönen arıcılar son bal hasadını aldı.
Dünya genelinde yaşanan global kuraklığın etkisi Şırnak'ta arıcıları da olumsuz etkiledi. Şırnaklı arıcılar yıllara göre kuraklık nedeni ile bu senede daha az bal aldı. Bölgede balı meşhur olan Kel Mehmet Dağlarına giden arıcılar kalite bakımından anzer balı ile rekabet edebileceklerini, aynı zamanda fiyat bakımından anzer balına göre daha uygun olduğunu dile getirdi. 20 yıldır arıcılık yapan Adil Babat, ''Bu sene de son bal hasadımızı aldık, yıllara göre az bal aldık ama Allah'a şükür yine iyiydi. Balımız tamamen organik ve katkısızdır. Arılarımızı bölgemizde balı meşhur olan Kel Mehmet Dağlarına götürüyoruz, balımız tadıyla, kokusuyla ve kalitesiyle çok farklı bir aromaya da sahip balımızın kilosunu 200 ile 250 lira arası perakende şeklinde satıyoruz. Türkiye'nin her ilinden siparişler alıyoruz. Yurt dışından da siparişlerimiz oluyor. Özellikle Fransa'dan çok siparişimiz oluyor. Kalite bakımından anzer balı ile rekabet edebiliriz hem aynı kalitede bal üretiyoruz hem de fiyatlarımız daha uygun'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta göreve başlayan öğretmenlere çikolata ve karanfil
YEREL HABERLER Şırnak'ta göreve başlayan öğretmenlere çikolata ve ...
Sürücülerin korkulu rüyası olan kavşakta düzenleme yapılıyor
YEREL HABERLER Sürücülerin korkulu rüyası olan kavşakta düzenleme ...
Şırnak’a atanan öğretmenler yöresel kıyafet ve çiçekle karşılandı
YEREL HABERLER Şırnak’a atanan öğretmenler yöresel kıyafet ve ...
Karadeniz heyeti Cizre’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Karadeniz heyeti Cizre’yi ziyaret etti
Cizre'de polis, minik öğrencilere kendini tanıttı
YEREL HABERLER Cizre'de polis, minik öğrencilere kendini tanıttı
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu İşletme sahibi, kepçe ile kendi araçlarını ezdi
YEREL HABERLER Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu İşletme ...
İşletmeci kepçe ile kendi araçlarını ezdi
YEREL HABERLER İşletmeci kepçe ile kendi araçlarını ezdi
Aranan şahıs, Jandarma ve MİT operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıs, Jandarma ve MİT operasyonuyla yakalandı
Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile yakalandı
YEREL HABERLER Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile ...
Parasını alamayınca iş makinesi ile amcasının kamyonlarını ezdi
YEREL HABERLER Parasını alamayınca iş makinesi ile amcasının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.