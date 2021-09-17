Arkadaşına mesaj yazıp kayalıklardan atladı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde bir genç telefonla iki veda mesajı gönderdikten sonra 35 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayıp intihar etti.

İddiaya göre, markete gidip çerez ve içecekler alıp arkadaşlarıyla son kez vakit geçirdikten sonra yanlarından ayrılan A.E (20), ilk önce annesiyle ilgili mesaj yazdı. Daha sonra ikinci mesajı yazan ve bunlar arkadaşlarına atan A.E, çıktığı kayalıklardan atlayarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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