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Toplum Destekli Polisler Cizreli kadınları bilgilendirip KADES’i tanıttı

İHA

Toplum Destekli Polisler Cizreli kadınları bilgilendirip KADES’i tanıttı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınları bilgilendirip, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçe kadınlarına ve çocuklara yönelik KADES uygulaması tanıtılıp uygulama hakkında hem bilgilendirildi hem de kadınlara broşür dağıttı. Orhan Doğan Caddesi Hükümet Konağı önünde açılan stantta KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan akıllı telefon uygulamasının indirilebileceğini ifade etti. KADES'e TC kimlik numarası üzerinden giriş yapacak kullanıcıların, sonradan emniyet genel müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilecek olan aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebileceğini ifade eden ekipler, uygulama ile aile içi ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konumu bilgisini açarak bir tuşla acil çağrı merkezine ulaşabileceklerini ifade etti. Ekipler, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekibin veya devriyenin sevk edileceğini dile getirdi.

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