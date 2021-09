Güneyce katliamının acısı 34 yıldır dinmiyor

Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağının eteğinde bulunan Güneyce köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişinin acısı dinmiyor.

Olayın üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen PKK'lı teröristlerin katlettiği 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde, 34 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk, 2'si hamile kadın, 12 akrabası şehit edilen Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK'lıların saldırısında Güngör ailesinin yaşadığı evde Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile şehit edildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, evden geriye kalan yıkık enkaza Türk bayrağı asıyor.

Saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını belirten Şehmuz Güngör, “Biz 1987 yılında Güneyce köyünde yaşıyorduk. 4 kardeş ve babam ile beraber kalıyorduk. Annem ile babam 90 yaşlarındaydı. PKK’lı teröristler tarafından bir gece baskın düzenlediler. 12 kişi şehit ettiler. Bunların içinde iki tane hamile bayan vardı. Babam sağ olarak eve kapatıp, kapıyı üzerine kilitlediler ve evi ateşe verdiler. Biz terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakını Hatice Atan ise, "Güneyce köyü mezrasındayız. 1987 yılında terör örgütü tarafından hamile kadınlar, çocuklar, yaşlılar bu evde yakılarak canice katledildiler. Terör örgütün uzantısı HDP asla Kürtlerin temsilcisi olmadığını, onların aslında en çok Kürtlere zarar verdiğini görüyoruz” diye konuştu.

Olayda annesini babasını kaybeden Besna Güngör, "Ben daha sütten kesilmemiştim annem ile babam öldüğünde. Biz iki kız, üç erkek kardeştik. İki erkek kardeşimi amcam yurda yerleştirdi. Ben ortada kaldım. Taziyeye gelen bir kadın beni öyle ortada görünce sahiplendi. Ben 12 yaşında tekrar aileme kavuştum” şeklinde konuştu.

Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, “21 Eylül 1987 yılında alçak, hain terör örgütü PKK amcamın evini basarak çoluk, çocuk demeden 12 kişiyi katletti. İnsanlık dışı katliamları bölgemizde yaptılar. Devletin yanında yer alan aileleri hedef alarak bu katliamları yaptılar. Amcam 80 yaşındaydı ve evin içerisinde canlı yaktılar. PKK terör örgünü burada bir kez daha lanetliyorum. Bazı siyasi organları emperyalist güçlerin yandaşlığı yaparak ve medyada insan haklarından bahsediyorlar. Kürtçülükten bahsediyorlar, onların Kürtçülükle bir alakaları asla yoktur. Katledilen Bebek hala konuşmuyordu. Dili olmayan bir insan nasıl katledilir. Onların insan haklarıyla zere kadar ilgisi yoktur'' ifadelerini kullandı.



"Olayın üzerinden 34 yıl geçti ama acısı geçmedi"

Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Nuri Güngör, “Bugün 21 Eylül 2021, 1984 yılında ilk katliamlarını gerçekleştiren kalleş, hain, bölücü terör örgütü PKK’nın bundan 34 sene evvel 21 Eylül 1987 tarihinde şu an bulunduğumuz, Şırnak’ın Güneyce köyü yakınındaki Berma Mezrası’nda Güngör ailesine yaptığı menfur saldırının yıldönümüdür. Burada toplanma amacımız ise aziz şehitlerimizi anmak, bizleri buralardan yok etmeye çalışsalar da bayrağımızı dalgalandırdığımızı ve gölgesinde vatan nöbeti beklediğimizi göstermektir. Olayın üzerinden 34 sene geçti ama acısını dün gibi hissediyor ve yaşıyoruz. Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce korucumuzu, askerimizi, sivilimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor ve lanetliyoruz. Allah’ın da laneti bu hainlerin ve destekçilerinin üzerine olsun. 21 Eylül gecesi Güngör soyadını taşıyan, aynı aileden, yaşları 2 ile 12 arasında değişen 4’ü çocuk, ikisi hamile 6 kadın ve 2 de yetişkin erkek olmak üzere toplam 12 kişi şehit edildi. Evet, tam tamına 12 insan, 12 can, 12 masum beden kalleşçe katledildi. Şehitlerimizin isimleri yaş sırasına göre: Abdulcabbar, Sacide, Hülya, Azime, Emine, Hızne, Huhi, Sait, Narinç, Behiye, Emine ve Rıfat. Bunların arasında daha bebek yaşta sayılan Abdulcabbar Güngör annesinin koynunda, uykuda iken şehit edildi. Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyen bu hainlerin Kürtleri nasıl savunduğunu anlayın şimdi. Bunlar Kürt, Türk ayırt etmeksizin devletine bağlı insanları istemeyen, emperyalist güçlerin maşaları ve köpekleridir. Bizler bu 12 masum cana şehit edildiler diyoruz. Çünkü dinimizce de masumlar şehitler safında yer alır. Bu kadar insanımızın şehit edilme sebebi olarak ailemizden koruculuk yapmaya başlayanların olması gösterilmiştir. Devlet büyüklerimizden de bu konuda bizlerle hemfikir olup destek vermelerini istiyoruz. 12 insanımıza 'sivil terör mağduru' sıfatından ziyade 'şehitlik' vasfının verilmesini ve şehit statüsüne alınmalarını talep ediyoruz” dedi.

