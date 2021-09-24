Cizre’de kültür şöleni ses yarışması programı düzenlendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Cizre Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ile Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen “Kültür Şöleni Ses Yarışması Programı” düzenlendi.

Bir ötelin konferans salonunda düzenlenen programa, Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Ak Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ak Parti Cizre İlçe Başkanı M. Akif Özalp, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Dengbej Evi Ses Sanatçısı Abdurrahman Oğuz’un seslendirdiği ‘Hayran Jaro’ şarkısı ile başladı. Daha sonra yarışmacı; Halime Timurtaş, Mesut Bayar, Yusuf Oğuz, Umut Özkalay, Nursel Aydemir, Hediye Bayram, Özgür Tunç, Grup Hedef, Musacan Büngöl, İrem Oslu, Mehmet Şenol, Zine Önür ve Muhammed Budak, seçici kurul önünde orkestra eşliğinde performanslarını sergiledi.

Programda kısa bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Tunç; cesaretlerini toplayıp, yarışmaya katılan tüm genç yarışmacıları kutlayarak, başarılar diledi. Şırnaklı, Cizreli, İdilli, Silopili, Beytüşşebap, Güçlükonak ve Uludereli gençlerin çok şeyleri başaracağını ve başardıklarını belirten Kaymakam Tunç, gençleri tebrik etti.

Şırnak genelinde düzenlenecek olan “Kültür Şöleni Ses Yarışması Programı” Cizre elemelerinde seçici kurul tarafından seçilerek dereceye girenler Şırnak’ta Cizre’yi temsil edecek.

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