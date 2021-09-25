Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Elçik göreve başladı

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Şırnak'ın Cizre İlçe Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan dermatoloji uzmanı Dr. Kamiran Elçik, göreve başladı.

Görev değişimi nedeniyle başhekimlik odasında devir teslim töreni düzenlendi. Başhekim Elçik, Op. Dr. M. Hidayettullah Erzen’e bu güne kadar yaptığı hizmetlerinden ötürü teşekkür belgesi takdim etti. Başhekimlik devir teslim törenine katılan hastane yönetimi de Op. Dr. M. Hidayettullah Erzen’e görev süresi boyunca yapmış olduğu özverili hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, göreve yeni başlayan Başhekim Elçik’e başarı dileklerinde bulundu.

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