Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 52 gözaltı



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Eylül'de, kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 811 gram metamfetamin, 783 gram esrar, 16 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, 3 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 6 bin 60 paket kaçak sigara ve 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 38'i kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından olmak üzere 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerlerinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-09-27 11:41:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.