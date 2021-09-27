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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de güvenlik ve spor danışma kurulu toplantısı düzenlendi

İHA

Cizre’de güvenlik ve spor danışma kurulu toplantısı düzenlendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kaymakam Mehmet Tunç başkanlığında güvenlik ve spor danışma kurulu toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Tunç, toplantının 6222 sayılı spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair İçişleri Bakanlığının genelgeleri ve spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik gereğince gerçekleştirildiğini söyledi. Kaymakam Tunç, “İlçemizde spor alanlarında yapılacak spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemleri gözden geçirmek için bir araya geldik. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde gittiği müsabakaları zevkle ve güvenli bir şekilde izlemesi bizler için en önemli önceliklerden bir tanesidir” diye konuştu.
Kaymakam Tunç, müsabakaların hem sporun ruhuna ve centilmenliğine uygun şekilde yapılması hem de vatandaş tarafından o centilmenliğe uygun şekilde izlenmesini sağlayacak ortamın oluşmasını temin etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Kaymakam Tunç, tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerine inandığını vurgulayarak, müsabakalarla ilgili alınması gereken tedbirlerin müsabaka öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde titizlikle uygulanması gerektiğini, korona virüs tedbirlerinin tüm müsabakalarda korona virüs ağlık uygulama tebliğleri kapsamında kesintisiz ve düzenli olarak uygulanacağını sözlerine ekledi.
Toplantıya, Kaymakam Tunç’un yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü. Abdülhakim Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kamu kurum müdürleri, ilgili birim amirleri katıldı.

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